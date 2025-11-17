 Внук Флоры Керимовой стал главной звездой телепроекта, посвящённого народной артистке – ВИДЕО | 1news.az | Новости
Внук Флоры Керимовой стал главной звездой телепроекта, посвящённого народной артистке – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:45 - Сегодня
В эфире телеканала ITV показали выпуск программы «Hər zaman musiqi», посвящённый народной артистке Азербайджана Флоре Керимовой.

Формат проекта напоминает творческий вечер: в студии звучат знаковые хиты исполнительницы, а сама героиня программы делится воспоминаниями и историями своей творческой жизни.

Главным сюрпризом для зрителей стало появление в эфире трёхлетнего внука певицы - Лорена. Флора Керимова назвала малыша «подарком от Всевышнего», а маленький Лорен тронул всех, вручив своей знаменитой бабушке букет цветов прямо в студии. Зрители в студии и пользователи соцсетей сразу отметили, что мальчик очень похож на свою бабушку.

Тёплая атмосфера и искренние эмоции сделали выпуск программы «Hər zaman musiqi», посвященный Ф.Керимовой, одним из самых запоминающихся – отметим, что ведущим проекта является Салех Багиров.

