МИД Азербайджана: После 44-дневной Отечественной войны 412 человек стали жертвами мин - ФОТО
После 44-дневной Отечественной войны 412 человек стали жертвами мин.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в сети X, сделанной в связи с инцидентом с миной на армянской границе.
В заявлении отмечается, что мины продолжают уносить жизни людей в Азербайджане:
«Сегодня сотрудник Агентства по разминированию Азербайджанской Республики получил тяжелые ранения в результате подрыва на мине на границе с Арменией. Только после 44-дневной войны 2020 года 412 человек стали жертвами мин. Эта гуманитарная трагедия, нацеленная на гражданских лиц, замедляющая восстановительные работы и препятствующая безопасному возвращению населения, является грубым нарушением международного гуманитарного права. Этот факт также в очередной раз демонстрирует необходимость срочной международной поддержки для ускорения широкомасштабных операций по разминированию».
Landmines continue to claim lives in #Azerbaijan.
Today, an employee of the Mine Action Agency of The Republic of Azerbaijan @ANAMA_gov_az was seriously injured by a landmine explosion on the border with Armenia.
Only since the end of 44-days War of 2020, 4⃣1⃣2⃣ people have… pic.twitter.com/zM6Yx9pcvb — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 17, 2025