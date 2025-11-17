МИД Азербайджана: После 44-дневной Отечественной войны 412 человек стали жертвами мин - ФОТО

После 44-дневной Отечественной войны 412 человек стали жертвами мин.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в сети X, сделанной в связи с инцидентом с миной на армянской границе.

В заявлении отмечается, что мины продолжают уносить жизни людей в Азербайджане:

«Сегодня сотрудник Агентства по разминированию Азербайджанской Республики получил тяжелые ранения в результате подрыва на мине на границе с Арменией. Только после 44-дневной войны 2020 года 412 человек стали жертвами мин. Эта гуманитарная трагедия, нацеленная на гражданских лиц, замедляющая восстановительные работы и препятствующая безопасному возвращению населения, является грубым нарушением международного гуманитарного права. Этот факт также в очередной раз демонстрирует необходимость срочной международной поддержки для ускорения широкомасштабных операций по разминированию».