«Такого не может быть» - В Армении исключили продажу «Элсетей» Турции

Глава Комиссии по регулированию общественных услуг Месроп Месропян опроверг информацию о том, что члены комиссии отправились в Турцию для переговоров о продаже "Элсетей Армении".

Об этом он заявил на пресс-конференции после решения КРОУ о лишении лицензии "Ташир капитал" на управление "Электросетями Армении", сообщают армянские СМИ.

13 ноября бывший замдиректора "Элсетей Армении" Давид Казинян сообщил, что члены КРОУ недавно посетили Турцию. После этого в соцсетях появилась информация, что якобы армянская сторона ведет переговоры с Турцией о продаже "Элсетей Армении".

"Такого не может быть", - сказал глава КРОУ.

Месропян подтвердил, что три члена КРОУ отправились в Турцию в октябре. В частности, они участвовали в мероприятии Региональной ассоциации энергетических регуляторов (ЭРРА), в которую Армения входит с 1999 года, а член КРОУ Сергей Агинян сроком на три года был избран главой ЭРРА.

По его словам, в рамках организации дважды в год проводятся семинары, на которых делегаты из 47 стран обсуждают множество вопросов, касающихся энергетики. Он добавил, что Турция также является членом ассоциации, и во время недавнего визита обсуждались вопросы солнечной энергетики.

Сегодня Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (регулятор рынка электроэнергии и других коммунальных услуг республики) лишила лицензии владельцев ЗАО "Электросети Армении" – компанию "Ташир капитал".

Напомним, с 2016 года ЗАО "Электросети Армении" принадлежит группе компаний "Ташир", основанной российско-армянским бизнесменом Самвелом Карапетяном. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о намерении национализировать "ЭСА" после обыска в доме Карапетяна и его ареста. Позднее президент Армении Ваагн Хачатурян подписал принятые парламентом поправки к законам, предусматривающие возвращение "Электросетей" под государственный контроль. А глава КРОУ назначил временным управляющим Романоса Петросяна.