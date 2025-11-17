В России попросили не пугать детей перспективой стать дворником

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев призвал родителей не пугать детей работой дворника.

Во время Всероссийской встречи с родителями он заявил, что такие фразы не мотивируют школьников.

«Это не мотивация, когда родитель говорит: я знаю, ты провалишь, будешь работать дворником. Любимая история… Это абсолютно не мотивация. Она [эта фраза] часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. Попросил бы родителей этой фразой абсолютно не пользоваться», — сказал Музаев.

По его мнению, ребенку нужно показать, что родитель ему доверяет, готов вместе с ним преодолеть все трудности и принять любой результат экзаменов. «Если вы отработаете эти моменты, стресса не будет ни у вас, ни у вашего ребенка», — заключил Музаев.

