Общество

Гранатовый бульвар в Баку расширяется – ФОТО

17:45 - Сегодня
Гранатовый бульвар в Баку расширяется – ФОТО

16 ноября в городе-курорте Sea Breeze состоялась посадка гранатового бульвара, было высажено 150 молодых деревьев из Гёйчая, где растут самые крупные и сочные гранаты в стране.

Эта экологическая инициатива становится ежегодной традицией: первые сто гранатовых деревьев были высажены в Sea Breeze в рамках COP29 и стали наследием климатической конференции, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Sea Breeze.

В ходе мероприятия заместитель директора Sea Breeze Гамбар Бененйарлы поприветствовал участников, отметив важность этой инициативы для общества и актуальность зеленой политики для Sea Breeze.

Ландшафтный дизайнер Джон-Калвин Видеманн сказал: «Мы не наследуем Землю от наших детей - мы берем ее взаймы у наших детей. И все, что мы делаем сейчас, делается ради будущего. Через пять лет здесь будет самая длинная гранатовая аллея в мире. Люди больше не будут ездить в Японию смотреть на цветение сакуры - они будут приезжать сюда, чтобы увидеть цветущие гранаты. Это очень красивая традиция».

Ансамбль танца Odlar Yurdu под руководством народной артистки Тараны Мурадовой открыл мероприятие изящными танцами с гранатами, после чего гости посадили саженцы и получили деревянные брелоки с GPS-кодом, который позволит следить за ростом деревьев.

В мероприятии приняли участие заместитель министра экологии Вугар Керимов, актер, продюсер и телеведущий Мурад Дадашов и многие другие. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева лично посадила гранатовое дерево.

В этот же день социально-экологический центр «Экосфера» под руководством доктора философии по экологии Фирузы Султанзаде организовал мастер-классы для детей, направленные на экологическое просвещение.

Читайте по теме:

В Баку появится Гранатовый бульвар

В Баку состоялась церемония посадки Гранатового бульвара, приуроченная к COP29 - ФОТО - ВИДЕО

Фотографии предоставлены пресс-службой Sea Breeze

