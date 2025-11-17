Euronews открыл офис в Баку - ФОТО

В Баку состоялась церемония открытия офиса Euronews - одного из ведущих европейских телеканалов, вещающего по всему миру на 20 языках.

Как передает Report, с приветственной речью выступил председатель правления телеканала Педро Варгас Давид.

В рамках мероприятия были представлены некоторые из реализованных Euronews по сей день проектов в сотрудничестве с Азербайджаном.

Также состоялась запись выпуска шоу Eurasia Talks, содержащего интервью с лидерами стран Центральной Азии и Южного Кавказа о ключевых политических, экономических и социальных процессах, влияющих на отношения региона с Европой.

Затем мероприятие продолжилось культурной программой.