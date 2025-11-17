Начался суд по делу бывшего первого помощника военного атташе, задержанного в Стамбуле с 70 кг золота

Проведен подготовительный судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении Гахрамана Мамедова - бывшего первого помощника военного атташе, задержанного в Стамбуле с 70 килограммами золота.

Как сообщает AПA, сегодня в Бакинском военном суде под председательством судьи Фикрета Алиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Обвиняемому также разъяснили его права и обязанности.

Суд принял решение о передаче уголовного дела к рассмотрению.

Очередное заседание суда по делу назначено на 28 ноября.

Отметим, в информации, распространенной ранее пресс-службой СГБ, говорится, что по факту участия граждан Азербайджанской Республики в контрабанде между иностранными государствами в сговоре с гражданами других стран, ведется уголовное преследование по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что полковник-лейтенант Мамедов Гахраман Шамиль оглу, работавший главным помощником военного атташе Вооруженных Сил Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Америки, войдя в сговор с другим гражданином Азербайджанской Республики Гасымовым Анаром Али оглу и иностранными гражданами, пытался провести золотые слитки из Объединенных Арабских Эмиратов в Турецкую Республику через таможенную границу.

Так, занимавший должность с дипломатическим рангом Гахраман Мамедов 22 ноября 2024 года прибыл из Соединенных Штатов Америки в Турецкую Республику, в тот же день забрал из расположенного за пределами таможенного контроля места хранения Международного аэропорта Стамбула сумку с золотыми слитками, привезенными Анаром Гасымовым в Турцию из Объединенных Арабских Эмиратов.

Используя дипломатический паспорт, подтверждающий привилегии и иммунитеты, предназначенные для членов дипломатического персонала, и свои должностные полномочия, он пронес золотые слитки через таможенную границу в этом аэропорту без декларации.

Гахраман Мамедов был задержан сотрудниками правоохранительных органов Турции, когда ехал в такси в направлении одного из отелей Стамбула, чтобы передать эти золотые слитки Анару Гасымову. При осмотре сумки были обнаружены и изъяты золотые слитки весом 70 килограммов стоимостью 10 391 970,08 манатов.

В результате расследования в указанном месте хранения в аэропорту была обнаружена еще одна сумка с 14 килограммами золотых слитков.

По подозрению в контрабанде в Турции был задержан и привлечен к уголовной ответственности Анар Гасымов.

По факту в СГБ возбуждено уголовное дело по статьям 12.1, 206.3.2, 12.1-1, 206.3.3,12.1-1, 341.1.

Решением Бакинского военного суда в отношении Г.Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста.