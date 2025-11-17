В Сальяне легковушка столкнулась с грузовиком «КамАЗ», есть пострадавшие

В селе Чуханлы Сальянского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, на новой магистрали Алят-Астара легковой автомобиль Kia наехал сзади на двигавшийся в попутном направлении грузовик "КамАЗ".

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили жители Ширвана Нуриева Гюльмира Нуху гызы (1967 г.р.), Нуриев Агиль Абдул оглу (1993) и житель Баку Амрахзаде Шамистан Интигам оглу (2013).

Пострадавших госпитализировали в Сальянскую районную центральную больницу. После оказания первой медицинской помощи Ш. Амрахзаде был эвакуирован в одну из столичных больниц.

По факту ведется расследование.