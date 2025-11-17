Фархад Бадалбейли: «Такого фестиваля у нас еще не было!»

«На этом фестивале я увидел китайский балет - это чудо! Затем, очень интересный спектакль «Гамлет» из Канады.

Третий квартет Шостаковича, впервые здесь прозвучал с нашим камерным оркестром».

Как передает 1news.az, эти слова сказал ректор Бакинской Музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Народный артист Азербайджана Фархад Бадалбейли, в интервью журналистам на церемонии закрытия Бакинского Международного Фестиваля Искусств (BIAF), которая состоялась 16 ноября в Азербайджанской Государственной Академической Филармонии.

Ф. Бадалбейли также высоко оценил организаторов фестиваля: «Я сам организовываю фестиваль в Габале, но такого фестиваля, как этот, у нас еще не было. Зал был полностью заполнен. Бакинцы давно не видели такого фестиваля: в течение двух недель одна программа красивее другой».