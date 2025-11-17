 Фархад Бадалбейли: «Такого фестиваля у нас еще не было!» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Фархад Бадалбейли: «Такого фестиваля у нас еще не было!»

Фаига Мамедова10:08 - Сегодня
Фархад Бадалбейли: «Такого фестиваля у нас еще не было!»

«На этом фестивале я увидел китайский балет - это чудо! Затем, очень интересный спектакль «Гамлет» из Канады.

Третий квартет Шостаковича, впервые здесь прозвучал с нашим камерным оркестром».

Как передает 1news.az, эти слова сказал ректор Бакинской Музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Народный артист Азербайджана Фархад Бадалбейли, в интервью журналистам на церемонии закрытия Бакинского Международного Фестиваля Искусств (BIAF), которая состоялась 16 ноября в Азербайджанской Государственной Академической Филармонии.

Ф. Бадалбейли также высоко оценил организаторов фестиваля: «Я сам организовываю фестиваль в Габале, но такого фестиваля, как этот, у нас еще не было. Зал был полностью заполнен. Бакинцы давно не видели такого фестиваля: в течение двух недель одна программа красивее другой».

Поделиться:
298

Актуально

Политика

Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан занимает лидирующие позиции в регионе по ...

Политика

В Пирекюшкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

Xроника

Ильхам Алиев направил обращение участникам WTDC-25

Общество

В Баку проводятся совещания по подготовке к зимнему сезону - ФОТО

Общество

Китайские туристы проявляют рекордный интерес к Азербайджану

В Азербайджане участились случаи мошенничества с арендой банковских карт - ВИДЕО

В Баку перевернулся внедорожник

Сотруднику бакинского метро стало плохо во время дежурства

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Эмин Амруллаев назвал ключевые факторы, влияющие на качество образования

В Баку мужчина использовал карту возлюбленной для заказа еды

Обнародована причина смерти дочери Яшара Нури - ОБНОВЛЕНО

Сколько дней продлятся осенние каникулы в школах Азербайджана?

Последние новости

Китайские туристы проявляют рекордный интерес к Азербайджану

Сегодня, 12:05

В Азербайджане участились случаи мошенничества с арендой банковских карт - ВИДЕО

Сегодня, 11:40

Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан занимает лидирующие позиции в регионе по охвату широкополосным интернетом

Сегодня, 11:32

В Баку перевернулся внедорожник

Сегодня, 11:23

В Пирекюшкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

Сегодня, 11:15

Сотруднику бакинского метро стало плохо во время дежурства

Сегодня, 11:12

После развода с шейхом и преследований Зейнаб Джавадлы вновь просит помощи для себя и дочерей - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Ильхам Алиев направил обращение участникам WTDC-25

Сегодня, 10:53

На Абшероне рабочий кондитерского цеха лишился руки

Сегодня, 10:50

В Баку проводятся совещания по подготовке к зимнему сезону - ФОТО

Сегодня, 10:35

Иран начал засев облаков, чтобы вызвать осадки

Сегодня, 10:27

Замгоссекретаря США прибыла в Армению для обсуждения «маршрута Трампа»

Сегодня, 10:20

Фархад Бадалбейли: «Такого фестиваля у нас еще не было!»

Сегодня, 10:08

СМИ: Анализ черного ящика турецкого самолета завершат на этой неделе

Сегодня, 10:05

Муртуза Бюльбюль отметил высокий уровень проведения Бакинского Международного Фестиваля Искусств

Сегодня, 09:58

Дмитрий Ситковецкий: «Бакинский Международный Фестиваль Искусств (BIAF) имеет огромное значение в культурной жизни Азербайджана»

Сегодня, 09:52

Пашинян воспринял победу в Вагаршапате как импульс для «освобождения Святого Эчмиадзина»

Сегодня, 09:40

В Сальяне легковушка столкнулась с грузовиком «КамАЗ», есть пострадавшие

Сегодня, 09:37

Партия Пашиняна победила на выборах в совет старейшин в Вагаршапате, в том числе в Эчмиадзине

Сегодня, 09:27

По меньшей мере 12 человек погибли в ДТП с автобусом в Эквадоре

Сегодня, 09:17
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30