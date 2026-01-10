СМИ: Глава МИД Израиля посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибудет в Баку 26 января.

Об этом сообщает сайт AIA Global со ссылкой на израильские источники.

«Визит продлится один день и будет включать в себя ряд встреч, в частности переговоры с министром иностранных дел Азербайджана, после чего Саар отправится в Казахстан.

Эта поездка проходит на фоне растущего внимания со стороны западных и израильских аналитиков, которые часто называют Баку вратами в Центральную Азию», – говорится в сообщении.