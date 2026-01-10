Stromnetz Berlin: восстановление электросети Берлина займет несколько месяцев

Полный ремонт электросети Берлина после многодневного отключения электроэнергии, произошедшего в начале января, займет несколько месяцев.

Об этом сообщила компания-оператор Stromnetz Berlin.

"После восстановления электроснабжения в юго-западной части Берлина 7 января компания Stromnetz Berlin ввела в эксплуатацию и вторую временную высоковольтную линию. Это обеспечивает дополнительную безопасность электроснабжения в пострадавшем районе. Подключение было установлено в соответствии с планом без дальнейших перебоев в электроснабжении", - отмечается в заявлении.

При этом указывается, что обе временные линии будут оставаться в эксплуатации до восстановления первоначальной конфигурации сети. "Планирование уже ведется. Однако сами работы займут несколько месяцев", - констатировали в Stromnetz Berlin. Поджог, как пояснили в компании, причинил значительный ущерб.

3 января около 50 тыс. домохозяйств и 2 тыс. предприятий в Берлине остались без электричества из-за возгорания подвесного кабельного моста. Полиция не исключила версию поджога, которая позже подтвердилась. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная анархистская группировка "Вулкан", которая под разными названиями действует в Берлине и Бранденбурге на протяжении 14 лет. Левые радикалы в письме, направленном в полицию, заявили о стремлении "обесточить власть имущих" и открыто призвали к новым диверсиям на энергетических объектах, а также утверждали, что поджог был направлен против "имперского образа жизни".

Источник: ТАСС