Пожар в многоэтажном жилом доме в Масазыре: эвакуированы 25 человек - ВИДЕО

В многоэтажном жилом доме, расположенном на улице А. Вахида в поселке Масазыр Абшеронского района, произошел пожар.

Как сообщает 1news.az, на «горячую линию» МЧС 112 поступила информация о возгорании в жилом здании, после чего к месту происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание, возникшее в электрической шахте 11-этажного дома, было ликвидировано в короткие сроки без распространения огня на квартиры.

В результате пожара по всей длине шахты сгорели электрические кабели протяженностью около 30 погонных метров.

В целях безопасности из здания были эвакуированы 25 жильцов, в том числе 10 несовершеннолетних. Один человек получил отравление дымом.

Квартиры и само здание были защищены от огня.