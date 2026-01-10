В Загатале перевернулся автомобиль, есть погибший

На автодороге Загатала–Гах произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, авария произошла на территории села Ени Сувагил Загатальского района. Автомобиль марки Chevrolet вышел из-под управления и перевернулся.

В результате ДТП 32-летний Шахрияр Джафарзаде, находившийся в автомобиле, скончался на месте происшествия. Другой пассажир — Сеймур Мехралыев — получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

По предварительным данным, причиной аварии стали сложные погодные условия — туман.