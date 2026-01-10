Трамп издал указ о защите средств, вырученных от продажи венесуэльской нефти, от судебных взысканий

Президент США Дональд Трамп издал указ о защите вырученных от продажи венесуэльской нефти средств на счетах американского Минфина от судебных взысканий.

Документ был опубликован Белым домом в пятницу..

В нем подчеркивается, что вырученные от сделок по продаже нефти деньги являются "суверенной собственностью правительства Венесуэлы, находящейся на хранении в Соединенных Штатах". Указ признает недействительными любые взыскания, судебные решения, постановления, удержания, изъятия или другие судебные процедуры в отношении этих активов.

При этом в указе подчеркивается, что выплаты и переводы этих денежных средств должны производиться Минфином в соответствии с указаниями госсекретаря США.

Источник: ТАСС