Замгоссекретаря США прибыла в Армению для обсуждения «маршрута Трампа»

В Армению прибыла заместитель госсекретаря США Элисон Хукер, сообщается на странице американского посольства в соцсетях.

Дипломат намерена обсудить с высшим руководством страны реализацию "маршрута Трампа", достигнутые Ереваном и Вашингтоном договоренности, в том числе подписанный в начале года документ о стратегическом партнерстве, а также армяно-турецкий процесс.

Хукер в Ереване встретится с премьером Николом Пашиняном, главой МИД Араратом Мирзояном, секретарем Совбеза Арменом Григоряном и спецпредставителем по нормализации отношений с Турцией Рубеном Рубинян.