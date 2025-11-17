У народного писателя Анара проблемы со здоровьем? - ФОТО

В социальных сетях распространился снимок 87-летнего народного писателя Азербайджана, председателя Союза писателей Азербайджана Анара Рзаева, на котором он сфотографирован в инвалидном кресле.

Снимок вызвал широкий резонанс в социальных сетях и породил множество домыслов о якобы ухудшившемся состоянии здоровья писателя. Однако, как выяснилось, фотография была сделана некоторое время назад. Об этом рассказал председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид, уточнив, что кадр никак не отражает нынешнее самочувствие Анара Рзаева.

«Это - Анар! Великая личность, которой может гордиться весь Азербайджан! Даже в 88 лет он элегантен, здоров, с ясной памятью, продолжает писать, творить, ездить в командировки и неустанно работать. Эта фотография была сделана 3 ноября, когда Анар покидал юбилей Национальной Академии наук Азербайджана. Академик Земфира Сафарова была награждена юбилейной медалью. Анар с присущей ему учтивостью держал жену за руку, подходя к машине», - пишет председатель Совета прессы Рашад Меджид в социальной сети Facebook, делясь нижеприведенным для просмотра фотокадром.

«Что касается снимка, который недавно разошёлся в социальных сетях, я только что поговорил с самим Анаром. Он рассказал, что фото сделано некоторое время назад, когда у него болела нога, и он отправился в клинику. В поездках Анар иногда пользовался этой услугой в аэропорту Стамбула. По его словам, старение и диабет сначала проявились именно в ногах. Скоро Анар будет на работе, и те, кто хочет, могут прийти в Союз писателей Азербайджана и сделать с ним фото», - отмечает Р.Меджид, желая народному писателя здоровья и долгих лет жизни.