«Bahar: Практика на стройке» - PMD Group и Kvan Group погружают молодых архитекторов в реальный процесс строительства - ФОТО

Общество

First News Media11:45 - Сегодня
15 ноября 2025 года на строительной площадке премиального жилого комплекса Bahar Residence состоялось образовательное мероприятие «Bahar: Практика на Стройке», организованное компаниями Kvan Group и PMD Group при поддержке Союза архитекторов Азербайджана.

Его цель — познакомить будущих архитекторов страны с реальными процессами современного строительства, показать стандарты качества и продемонстрировать принципы проектирования, лежащие в основе девелопмента нового поколения.

Bahar Residence — это жилой комплекс нового формата, созданный по современным архитектурным принципам и объединяющий в себе ритм динамичного города и гармонию природного окружения. Проект расположен в одном из самых популярных и зелёных районов Баку — Гянджлик, где настоящие городские удобства сочетаются с близостью парков. Каждый элемент комплекса спроектирован с акцентом на комфорт, эстетику и долговечность.

Во время мероприятия основатель Kvan Group Чингиз Кишиев выступил перед студентами, подробно рассказав об идеологии проекта, его концептуальной базе и значимости для будущих специалистов отрасли. Он отметил, что Bahar Residence представляет собой не просто жилое пространство, а новый этап развития городской архитектуры, где ключевым принципом является человекоцентричный подход.

В ходе обсуждений Чингиз Кишиев подчеркнул, что в сфере девелопмента приоритетом должно быть создание среды, которая повышает качество жизни людей и вносит вклад в развитие города. Ответственный девелопер, по его словам, должен учитывать потребности жителей, особенности окружающей среды и долгосрочное социальное влияние проекта.

Для студентов эта встреча стала уникальной возможностью увидеть строительный процесс изнутри, сопоставить теоретические знания с практическим опытом и ознакомиться с тем, как формируются премиальные строительные стандарты Азербайджана.

Напомним, что комплекс Bahar Residence, сдача которого запланирована на 2027 год, расположен именно на той территории, где проходило мероприятие.

