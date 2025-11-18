Загоревшийся адаптер стал причиной пожара в жилом доме - ВИДЕО

В Сумгайыте произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Инцидент зафиксирован на втором этаже одной из высотных жилых построек в 6-м микрорайоне города.

На место происшествия немедленно были привлечены живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пожар был потушен в кратчайшие сроки, и распространение огня на соседние квартиры удалось предотвратить.

«В одно мгновение адаптер загорелся и огонь распространился. Соседи сразу же потушили его. Слава Богу, все обошлось. У меня поднялось давление, спасибо врачам, дали лекарство», - сообщил пострадавший.

Причины происшествия расследуются.

