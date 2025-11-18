В Украине принимаются меры по защите азербайджанских памятников - ФОТО

После очередного авиаудара по посольству Азербайджана в Украине начались работы по защите азербайджанских памятников в Киеве и Киевской области при помощи установки защитных ограждений, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Уже принимаются меры для защиты расположенного перед посольством памятника общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Процесс осуществляется представительством Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Украине.

Сотрудник SOCAR Ukraine Андрей Помилуйко сообщил, что необходимость в принятии данных мер назрела ввиду роста ракетных и беспилотных атак со стороны России на Киев в последнее время. «В Киеве и Киевской области есть ряд памятников, относящихся к Азербайджанской Республике. Например, памятник Гейдару Алиеву в парке имени Гейдара Алиева в Киеве, памятник Зарифе Алиевой в парке Дружбы в городе Ирпень, а также памятники Насими, Самеду Вургуну и Муслиму Магомаеву в Киеве. В настоящее время проводятся работы по покрытию перечисленных монументов огнеупорным брезентом и установке вокруг деревянного каркаса.

На фасадной части памятников будут размещены баннеры, отражающие их контуры», — отметил Андрей Помилуйко.

Работы планируется завершить в течение ближайшей недели. Защитные покрытия могут быть сняты после завершения украинско-российской войны по решению азербайджанского государства.