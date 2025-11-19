Хакан Фидан: Турция играет ведущую роль в международных инициативах

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил в Комиссии по планированию и бюджету Великого национального собрания Турции с докладом о бюджете Министерства иностранных дел на 2026 год.

Отметив, что этот год стал периодом укрепления авторитета Турции на международной арене как влиятельного игрока, определяющего развитие событий, Фидан заявил: «Наша страна зарекомендовала себя как государство, которому доверяют, с которым стремятся сотрудничать и которое играет ведущую роль в международных инициативах. Независимая и национальная внешняя политика, проводимая под руководством президента, еще больше укрепила авторитет, безопасность и стабильность нашей страны».

Он добавил, что МИД с неустанной решимостью работает над защитой безопасности, благосостояния и репутации Турции во всех регионах мира.

Министр подчеркнул, что в этом году Турция столкнулась с целой серией многослойных испытаний, простирающихся от ближайшего географического региона до глобального уровня.

В нынешней ситуации, когда усиливаются тенденции к блокированию и поляризации, Фидан указал на то, что Турция занимает стратегическое положение, в котором пересекаются кризисы и возможности, а также подчеркнул, что она занимает центральное место в межконтинентальном масштабе в таких областях взаимосвязанности, как транспорт, энергетика, торговля и передача данных.

Глава МИД, отметив, что Турция, не отставая от преобразований, происходящих в глобальной системе, упорно движется к своей цели как страна, способная направлять изменения, сказал: «Чтобы воплотить эту волю в жизнь, необходимы сильная организация, широкая сеть представительств, квалифицированные кадры и современные возможности и потенциал».

Источник: Anadolu