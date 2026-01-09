В Армении ожидают снижение цен на топливо на фоне поставок из Баку

В Армении прогнозируется снижение цен на бензин на фоне ожидаемой новой партии нефтепродуктов из Азербайджана.

Об этом заявил министр экономики Армении Геворк Папоян.

По его словам, в 2025 году по железной дороге через территорию Азербайджана в Армению поступило 6 580 тонн зерна: из них 1 000 тонн – казахстанского и 5 580 тонн – российского, а также 1 210 тонн азербайджанского бензина.

При этом, по состоянию на 8 января 2026 года по железной дороге через территорию Азербайджана в Армению поступило 8 485 тонн российского зерна, в пути находится 4 103 тонны. При этом ожидаются поставки 7 600 тонн азербайджанских нефтепродуктов: 6 100 тонн – бензина и 1 500 тонн – дизельного топлива.

"Ожидается снижение цен на бензин и дизельное топливо до 80 драмов за литр по сравнению с ценами предыдущего месяца", - отметил министр.

Геворк Папоян подчеркнул, что в связи с таким развитием событий другие компании, занимающиеся продажей нефтепродуктов, также работают над снижением цен.

Ранее стало известно, что Азербайджан отправит в Армению вторую и более крупную партию нефтепродуктов.

Напомним, в декабре прошлого года впервые за несколько десятилетий в Армению прибыла партия азербайджанского бензина – 1,2 тыс. тонн нефтепродуктов были транспортированы по территории Грузии.

Источник: Sputnik Армения