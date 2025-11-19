Хакан Фидан: Почти за год из Турции в Сирию вернулось более 550 тысяч сирийцев

Сирия по-прежнему остается приоритетным вопросом внешней политики Турции во всех аспектах, заявил глава МИД страны Хакан Фидан.

Выступая в Комиссии по планированию и бюджету Великого национального собрания с докладом о бюджете МИД на 2026 год, министр сказал: «Турция послужила посредником в развитии конструктивных отношений между США и европейскими странами с новым правительством Сирии. Мы также сыграли активную роль в процессе снятия санкций. С началом авиарейсов в Дамаск мы обеспечили Сирии доступ к внешнему миру. В результате всех этих усилий на данном этапе был достигнут значительный прогресс в деле реинтеграции Сирии в международное сообщество. В результате этих событий с 8 декабря 2024 года из Турции в свою страну вернулись более 550 тысяч сирийцев».

По его словам, в ближайшем будущем необходимо обеспечить безопасность на основе сохранения территориальной целостности и единства Сирии, в первую очередь путем очищения Сирии от всех террористических элементов и объединение всех вооруженных групп под эгидой единой армии.

Источник: Anadolu