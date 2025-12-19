Темный архив Эпштейна: фотографии с мировыми элитами опубликованы в США - ФОТО

Демократы из комитета по надзору палаты представителей опубликовали серию фотографий из личного архива финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними.

На них можно увидеть соучредителя Google Сергея и сооснователя американской компании Microsoft Билла Гейтса, стоящего рядом с девушками. Лица девушек скрыты.

Помимо этого, на кадрах можно увидеть самого Эпштейна в женской компании. На других фото запечатлено женское тело, исписанное цитатами из произведения писателя Владимира Набокова «Лолита».

На опубликованных кадрах можно заметить и других известных персон, например, философа Ноама Хомски.

На снимках также видны интерьер и планировка дома, фрагмент переписки и документы, принадлежащие другим лицам. Личные данные на них скрыты.

Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019-го и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.