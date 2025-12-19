«Мир стал реальностью»: Пашинян поделился кадрами состава с азербайджанскими нефтепродуктами - ВИДЕО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поделился видеозаписью состава, загруженного азербайджанским бензином.

«Мир теперь стал реальностью», - написал он в своих аккаунтах в соцсетях.

Сегодня в Армению из Азербайджана прибыл состав из 22 вагонов, загруженных нефтепродуктами.

Как сообщалось ранее, согласно договорённости, достигнутой на встрече 28 ноября в городе Габала между заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и заместителем премьер-министра Армении Мгером Григоряном, в Армению отправлено 22 вагона бензина марки АИ-95, произведённого SOCAR.

Источник: News.am