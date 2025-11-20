 Опубликованы даты наступления времён года в Азербайджане в 2026 году | 1news.az | Новости
Общество

Опубликованы даты наступления времён года в Азербайджане в 2026 году

Фаига Мамедова13:40 - 20 / 11 / 2025
Кафедра астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) объявила даты наступления времен года в Азербайджане в 2026 году.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на кафедру, весна в 2026 году начнётся 20 марта в 18:45:53 по бакинскому времени. На эту дату приходится весеннее равноденствие, с которого в Северном полушарии стартует весенний сезон. Его продолжительность составит 92 дня, 17 часов, 38 минут и 28 секунд.

Летний сезон начнётся 21 июня в 12:24:26 по бакинскому времени. В этот момент в Северном полушарии наступает лето, а в Южном - зима. Этот день является самым длинным в году (15 часов 3 минуты 24 секунды), тогда как ночь - самой короткой (8 часов 56 минут 36 секунд). Продолжительность лета составит 93 дня, 15 часов, 40 минут и 42 секунды.

Осень наступит 23 сентября в 04:05:08 по бакинскому времени - в день осеннего равноденствия. С этого момента в Северном полушарии начинается осенний сезон, а в Южном - весенний. Осень продлится 89 дней, 21 час, 45 минут и 1 секунду.

Зима в 2026 году начнётся 22 декабря в 00:50:09 по бакинскому времени. В этот период в Северном полушарии стартует зима, а в Южном - лето. В этот день наблюдается самая короткая продолжительность светлого времени суток (9 часов 17 минут 22 секунды) и самая длинная ночь (14 часов 42 минуты 38 секунд). Продолжительность зимы составит 88 дней, 23 часа, 34 минуты и 27 секунд.

