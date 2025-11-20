Магдалена Гроно: ЕС стоит рядом с Азербайджаном и Арменией на пути к полноценному миру

Евросоюз поддерживает Азербайджан и Армению на пути к полноценному миру и региональным успехам.

Об этом написала на своей странице в социальной сети Х спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно по итогам визита в Армению.

«Только что завершились двухдневные интенсивные и содержательные консультации высокого уровня в Ереване 18–19 ноября. Благодарна заместителю премьер-министра Мгеру Григоряну, министру иностранных дел Арарату Мирзояну и другим официальным лицам за углубленный обмен мнениями по армяно-азербайджанскому мирному процессу, армяно-турецкой нормализации, региональному сотрудничеству, взаимосвязанности и гуманитарным вопросам. Также было приятно поучаствовать в интересных дискуссиях с представителями гражданского общества», - отметила дипломат, добавив, что «ЕС стоит рядом со своими армянскими и азербайджанскими партнёрами на пути к полноценному миру и региональным успехам».