 Претензии и коррупция: Популярные артисты выступили против Минкультуры, ведомство ответило - ФОТО – ВИДЕО
Претензии и коррупция: Популярные артисты выступили против Минкультуры, ведомство ответило - ФОТО – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий17:25 - 20 / 11 / 2025
Претензии и коррупция: Популярные артисты выступили против Минкультуры, ведомство ответило - ФОТО – ВИДЕО

В последние дни в социальных сетях развернулась острая дискуссия вокруг деятельности Министерства культуры Азербайджанской Республики.

Поводом стали заявления ряда артистов и музыкантов, которые открыто раскритиковали ведомство, обвинив его в продвижении «своих», непрозрачности процессов и даже в продаже званий. Критики также отмечают, что на государственные концерты и крупные мероприятия из года в год приглашаются одни и те же исполнители, что усиливает разговоры о закрытости и предвзятости системы.

С каждым днём комментариев становится всё больше, и тема не только не утихает, но продолжает набирать обороты - далее мы расскажем, с чего именно началось обсуждение и какие заявления стали отправной точкой нынешней волны критики.

Инициатором скандальной дискуссии стала певица Нура Сури, которая на своих страницах в социальных сетях публично рассказала о коррупционных схемах, с которыми столкнулась лично. По словам Н.Сури, на протяжении многих лет артистов формально назначали на должности в домах культуры или государственных учреждениях, чтобы затем от их имени подавать документы на получение званий. При этом людей вынуждали за свой счёт делать дорогой ремонт, закупать мебель и оборудование, фактически превращая это в условие для продвижения и получения статуса.

Певица подчёркивает, что подобное однажды предлагали и ей: стать руководителем дома культуры при условии, что она оплатит обновление здания примерно на 100 тысяч манатов, но она отказалась, посчитав это попыткой списания государственных средств и переноса ответственности на неё.

После серии критических публикаций к певице присоединились и её коллеги — артисты, которые также открыто выразили недовольство работой Министерства культуры. Их общие претензии и накопившиеся вопросы стали поводом для общей встречи, где они решили озвучить свои позиции - видео со встречи Нура Сури опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

«Мы наконец смогли собраться с людьми, с которыми до этого так и не удалось встретиться - мы знали друг друга лишь издалека. У каждого из нас до сегодняшнего дня была своя собственная борьба. Более того, 6 месяцев назад представители Министерства культуры по отдельности приглашали каждого из нас, выслушивали и принимали наши заявления по некоторым вопросам», - отмечает Нура Сури.

Эстрадная и джазовая вокалистка Тарана Махмудова отмечает, что никогда не жаловалась на кого-либо, но ситуация дошла до того, что она ощущает себя полностью заблокированной: «Мои пути, как музыканта, который несколько лет занимается искусством, побеждал в конкурсах, участвовал в фестивалях, давал концерты, как джазовый вокалист, приглашая музыкантов из-за границы, развивал джаз в Азербайджане и представлял страну на международной арене, теперь закрыты Министерством культуры. Я не раз обращалась с просьбой: «Я хочу представлять Азербайджан!» Я хочу, чтобы в нашей стране развивался джазовый вокал. У нас много джазовых пианистов, но с вокалом ситуация критическая. В соседних странах есть джазовые вокалисты, а у нас почти нет».

Т.Махмудова подчеркивает, что посвятила свою жизнь творчеству и сейчас вынуждена открыто говорить о том, что ей мешают представлять Азербайджан: «Занимаюсь самой красивой музыкой, я артист «от» и «до». И очень хочется, чтобы после этих слов были приняты меры против Мензер Нуралиевой (завсектором Минкультуры – прим. ред.), потому что терпеть эту несправедливость больше невозможно».

Недовольство деятельностью Минкультуры высказал и исполнитель на кяманче, лауреат международных и республиканских конкурсов, обладатель Grand Prix Международного онлайн-фестиваля кяманчи 2022 года Шахрияр Мусаев: «Мои коллеги поднимали эту проблему и ранее, направляли сообщения в соответствующие органы, но, к сожалению, ситуация до сих пор не решена. Эти трудности продолжаются годами. С 2013 года мои гастрольные поездки сталкивались с отказами и предложениями заменить меня другими исполнителями, о чём я регулярно сообщал на своей странице. Бывали даже случаи, когда для участия артисту приходилось вносить определённые суммы, и мы пытались решать эти вопросы совместно, как команда. Для участия в государственных мероприятиях для нас продолжают создаваться препятствия»

Солистка AZTV и Международного мугам центра Алмаханым Ахмедли отметила, что за время 11-летней творческой деятельности как она, так и ее коллеги столкнулись с определенными трудностями именно из-за действий М.Нуралиевой: «Мы даже подавали жалобы в Министерство культуры, однако до сих пор приходят лишь ответы о том, что «идёт расследование», но результата нет. На протяжении многих лет у этого человека были определённые требования к нам, артистам. Она проявляет неэтичное поведение и, как мне известно, злоупотребляет служебными полномочиями. Она препятствует участию многих артистов в государственных мероприятиях, исключает наши имена из списков, а на наши места ставит своих близких, друзей и знакомых, отвечающих её требованиям».

Певица приводит в пример одно из международных мероприятий в Узбекистане, в подготовке к которому ей пришлось потратить около двух недель на репетиции, и она ожидала участия в концерте, но в последний момент М.Нуралиева через своего помощника попыталась исключить ее из программы. Несмотря на это, после обращения к министру культуры Адилю Керимли ее участие было восстановлено, и она успешно выступила, но более приглашений на госмероприятия не получала.

По словам А.Ахмедли, более 20 жалоб уже подано в службу внутреннего контроля Министерства культуры, и они остаются без ответа: «Мы, артисты, не хотим устраивать кампанию клеветы. Мы просим государственные органы провести прозрачное, честное расследование, принять во внимание наши свидетельства, проверить факты злоупотребления полномочиями и требования взяток. М.Нуралиева ставит в списки своих друзей и знакомых на большинство государственных мероприятий и исключает из них других артистов. Этот процесс продолжается уже многие годы, даже при предыдущих министрах. Прошу, чтобы каждый артист получал оценку своего труда и таланта по достоинству и не становился жертвой личных отношений или предпочтений чиновников».


«Полностью согласен с мнениями моих коллег, высказанными в видео. Как человек, который неоднократно достойно представлял Азербайджан, хочу особо подчеркнуть, что в позиции и поведении Мензер Нуралиевой я наблюдаю несправедливость», - отметил в комментарии к видео с участием Н.Сури и других артистов представитель Азербайджана на «Евровидении 2008» певец Эльнур Гусейнов.

К обсуждениям присоединилась и певица Хатира Ислам, отметившая в комментарии, что всегда избегала подобных разговоров и не раз отказывалась от участия в свадьбах, где получала гонорар для того, чтобы бесплатно выступить на госмероприятиях: «Я родилась в Ханкенди, у меня есть песня об этом городе, но на мероприятиях в Ханкенди и Шуше меня нет».

1news.az обратился в Министерство культуры Азербайджанской Республики с официальным запросом по изложенным вопросам и получил ответ, который публикуем ниже.

«В связи с заявлениями в последние дни пользователей социальных сетей о деятельности Министерства культуры за период 2004–2022 годов сообщаем, что в указанный период выявленные нарушения закона были расследованы в рамках действующего законодательства, им дана юридическая оценка, и к нарушителям применены меры ответственности», - говорится в официальном заявлении Минкультуры.

В Минкультуры подчеркивают, что в социальных сетях распространяется недостоверная информация о порядке отбора исполнителей для участия в различных мероприятиях, организуемых ведомством: «По поступающим обращениям о возможных нарушениях со стороны сотрудников министерства проводится проверка в соответствии с законодательством, а в необходимых случаях собранные материалы передаются в правоохранительные органы для объективной юридической оценки».

«Что касается жалоб о том, что представителям искусства создаются препятствия для участия в государственных мероприятиях, то, несмотря на то, что деятельность министерства охватывает период с 2004 по 2022 годы, в прошлом году эти вопросы вновь были подняты определёнными лицами. Министерством были рассмотрены данные заявления и проведена служебная проверка. По результатам расследования факты и доказательства, подтверждающие незаконные действия конкретных лиц, представлены не были. Это ещё раз подтверждает, что озвученные претензии не имеют оснований», - отмечают в Минкультуры.

В официальном ответе Минкультуры подчеркивается, что затронута и тема порядка отбора исполнителей для участия в официальных мероприятиях и концертных программах, организуемых Министерством культуры: «Выбор артистов осуществляется на основе формата и концепции мероприятия, а также соответствия репертуара исполнителя этому формату, и утверждается решением соответствующей экспертной группы.Напоминаем, что попытки омрачить деятельность министерства сегодняшнего дня ссылками на прошлую работу ведомства в период 2004–2022 годов недопустимы. Ещё раз обращаем внимание, что распространение недостоверной информации о министерстве, реализующем государственную культурную стратегию, без конкретных фактов, унижающей честь и достоинство, а также вводящей общественность в заблуждение, влечёт за собой юридическую ответственность».



Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
