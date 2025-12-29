Правила жизни Брижит Бардо: «Я все бросила ради животных - и это был мой самый лучший поступок» - ФОТО

Брижит Бардо - легендарная французская киноактриса, певица, фотомодель, писательница, активистка движения за права животных; скончалась 28 декабря в Сен-Тропе в возрасте 91 года.

Родители воспитывали меня строго, что порой заставляло меня страдать, но сейчас я благодарна им за это. Думаю, они были впечатлены моей карьерой, но она вызывает у них противоречивые чувства. Это что-то за пределами их понимания.

В отличие от многих женщин, я никогда не отличалась уверенностью в себе. Возможно, в ответ или вопреки этому сомнению я стала такой наглой и непокорной.

Прежде чем стать знаменитой, каким только дерьмом мне не приходилось заниматься. Но это позволило мне вырваться из дома, узнать, что такое самостоятельная жизнь.

Я прошла нелегкий путь. Кино стало актом освобождения. Но как только я выбрала эту карьеру, я совершенно забыла о себе. Таков мой жизненный принцип - когда я что-то делаю, то стараюсь выкладываться по полной.

Я всегда делала то, что хочу, вот и все.

Никогда не отказывалась от ответственности за свои слова и действия.

Не нужно бояться того, кто ты есть.

Я никогда не была скандалисткой, я была самой собой. Естественной, честной и прямолинейной.

Нет тяжелее работы, чем стараться выглядеть красивой с восьми утра до полуночи.

Мода, может, и не оружие для женщины. Но она, по крайней мере, дает боеприпасы.

Когда тебе 30, ты достаточно взрослая, чтобы знать, как стоит поступить, но все еще достаточно молодая, чтобы поступить так, как хочется.

Женщина должна быть красивой или казаться таковой.

В мужчинах, на мой взгляд, главное — ум, чувство юмора, привлекательность, глубина, шарм и смелость. Что касается женщин, то они должны быть красивыми или казаться таковыми. Конечно, для этого приходится прикладывать усилия. Особенно тем, кто от природы не привлекателен. Кроме того, не стоит болтать ерунду и выглядеть глупо.

Люди вечно выискивают, что же с тобой не так.

У меня железная воля и каменная лень. Я как бы между двух огней. Но в конце концов воля все-таки берет верх.

Неужели вы думаете, что когда ночью лежишь в постели одна, то мысль о том, что тебя любит полмира, может утешить? Полмира - это ничто.

Самый прекрасный день в моей жизни? Это была ночь…

Легче защитить свою добродетель от мужчин, чем свою репутацию от женщин.

Ради любви я готова на все, кроме разве что убийства. Я дышу любовью. Я многое в жизни упустила и многое сделала просто потому, что не хотела расставаться с человеком, которого любила.

Не раз думала о смерти, когда мужчины меня оставляли.

Любовь - это своего рода кислород. Чтобы жить, мне необходимо высокое любовное напряжение.

Любовь - это единство души, ума и тела. Проследите за очерёдностью…

Если женщина не может заполучить мужчину, которого хочет, значит, она постарела.

Чем больше женщины стремятся освободиться, тем несчастнее они становятся.

Лучше каждый раз отдавать себя всю на время, чем одалживать себя на всю жизнь.

Всякая любовь продолжается столько, сколько заслуживает.

Чем больше виноватой перед мужчиной я себя чувствую, тем больше внимания к нему проявляю.

Из благодарности за любовь я готова встать чуть ли не на колени!

Счастье - оно как ртуть в барометре. Его уровень то выше, то ниже. В том, что касается абсолюта, совершенства, идеала... Вы же знаете, что этого всего не существует!

Супружество - это соглашение, условия которого ежедневно пересматриваются и утверждаются заново.

Женщин по-прежнему притягивает власть, деньги, слава - даже если их обладатели страшны как смертный грех.

Я родилась с любовью к животным в сердце. Но в детстве у меня не было питомцев, шла война, жизнь в Париже была тяжелой. То время оставило на мне свой след - я не могу выносить звуки фейерверков и грозу, они напоминают мне о бомбардировках.

Ощущаю себя животным, человеческий род вызывает у меня лишь сожаления и страх.

Я женщина, которая защищает права животных. Животные вне политики - тут нет позиции справа, слева или по центру.

Все бросила ради животных - и это был мой самый лучший поступок.

Все, что я делала, для меня важно и значимо. Я ни от чего не готова отказаться. Если вы хотите услышать более конкретный ответ, то я скажу, что самым важным делом считаю создание моего Фонда защиты животных. И его развитие остается моей главной целью.

Домашние животные приносят боль лишь тогда, когда умирают.

Я предпочитаю проводить время с животными, а не с людьми. Животные честны. Если вы им не нравитесь, они просто к вам не подходят.

Шуба - это кладбище. Истинная женщина не станет носить на себе кладбище.

Если бы каждый из нас должен был убить собственными руками животное, которое пойдет в пищу, то миллионы стали бы вегетарианцами!

Собака, кошка, это сердце с шерстью вокруг него.

Благодаря кино я стала известной. А эта известность мне прекрасным образом пригодилась, чтобы сейчас бороться против плохого обращения с животными. Вуаля.

Надо жить сегодняшним днём, не зацикливаться на прошлом, которое часто наводит на нас меланхолию.

Что может быть прекраснее, чем милая старушка, которая становится все мудрее с годами? Очаровывать можно в любом возрасте, если ты ему соответствуешь.

У зрелых женщин не может быть сожалений, потому что зрелость именно тогда и приходит, когда жизнь тебя уже всему научила.

У меня нет ни сожалений, ни угрызений совести, они совершенно бессмысленны.

Стареть - это печально, но приятно взрослеть.

Мне не важно, что обо мне будут думать в будущем. Гораздо важнее то, что происходит сейчас. После смерти меня не будет волновать чье-либо мнение.

Лучше быть старой, чем мертвой…

