 «Она не хотела оставаться в приюте, так как хотела семейного уюта» - 1news.az стали известны новые подробности трагедии Нурджан
Общество

«Она не хотела оставаться в приюте, так как хотела семейного уюта» - 1news.az стали известны новые подробности трагедии Нурджан

Фаига Мамедова19:30 - 20 / 11 / 2025
«Она не хотела оставаться в приюте, так как хотела семейного уюта» - 1news.az стали известны новые подробности трагедии Нурджан

Детская правозащитница, глава Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова ранее поделилась на своей странице в социальной сети трагической историей 16-летней Нурджан Джафаровой, покончившей с собой, выбросившись с четвёртого этажа здания приюта.

М.Зейналова подчеркнула, что трагедия стала следствием отказа родственников принять девочку, которая мечтала вернуться в родной Шамкирский район. Неоднократные попытки Агентства социальных услуг вернуть Нурджан в семью также не увенчались успехом.

Редакция 1news.az обратилась за комментарием к Мехрибан Зейналовой, чтобы узнать о подробностях случившегося. На наш звонок ответила её помощница, которая сообщила, что Мехрибан ханум находится за границей, но готова ответить на вопросы сама.

Она сообщила нам подробности жизни Нурджан: «Мать девочки покончила с собой, когда Нурджан было 7 лет. Она осталась на попечении дедушки, бабушки и тёть со стороны матери, поскольку отец не проявлял к ней интереса. В доме, где она жила, она столкнулась с насилием: её избивал дядя, который впоследствии выгнал её из дома. После этого инцидента Нурджан сама обратилась в полицию, которая направила дело в Агентство социальных услуг, а те, в свою очередь, привели девочку в приют».

Помощница М.Зейналовой рассказала, что тётя Нурджан постоянно обманывала девочку, говоря: «Я приеду, заберу тебя». Ребёнок, получавший пособие по потере матери, даже отправлял тёте эти деньги. «Она даже отправила тёте пособие за прошлый месяц, чтобы та приехала и забрала её. Тётя сказала, что у неё нет денег, что приедет завтра. Девочка отправила ей деньги, чтобы та приехала, но она снова не приехала. После этого ребенок потерял надежду. Она не хотела оставаться в приюте, так как хотела семейного уюта», - рассказала нам женщина.

После трагедии, по ее словам, дедушка приехал в приют и забрал вещи и деньги Нурджан. Он также звонил сотруднику приюта и «с тоном сказал, что приедут, заберут одежду, заберут деньги».

«Официально от девочки никто не отказывался, но и принимать её никто не хотел», - отметила она с сожалением.

Комментируя ситуацию, она отметила: «По моему мнению, после того, как ребенок некоторое время находится в приюте, родители должны быть официально лишены родительских прав. Я считаю, что такие родители должны платить алименты, как в других странах. Тогда, возможно, ситуация немного изменится».

В завершение же нашего разговора она отметила: «Единственное, что Нурджан сказала нашему сотруднику, что потеряла надежду на всех. Именно потому, что тётя каждый раз говорит, что приедет, но тётя даже заблокировала её».

