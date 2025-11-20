Трагедия в бакинском приюте: Последние кадры из жизни 16-летней Нурджан Джафаровой - ВИДЕО

Детская правозащитница, глава Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова рассказала на своей странице в социальной сети Facebook историю ушедшей из жизни 16-летней Нурджан Джафаровой, которая выбросилась из окна приюта с четвертого этажа.

«Мы пережили огромную трагедию… Эту трагедию мы переживаем впервые. Несовершеннолетняя девочка, проживавшая в приюте, попрощалась с жизнью. До этого она хотела поехать в родной район (Шамкирский район – прим. ред.), надеясь, что её примут тётя и отец. Тётя несколько раз обещала забрать её, но, к сожалению, ни официального ходатайства о взятии под опеку, ни реальных действий предпринято не было», - рассказывает в социальной сети Facebook М.Зейналова.

Мехрибан Зейналова также подчеркивает, что о ситуации, связанной с Н.Джафаровой, она неоднократно информировала Агентство социальных услуг, которое также пыталось вернуть ребёнка в семью: «К сожалению, ни её семья, ни родной отец не приняли её. Сотрудник агентства несколько раз проводил с девочкой индивидуальные беседы, но это не принесло положительного результата. Единственным её желанием было воссоединиться с семьёй. Больше всего её сломало известие о том, что отец отказался от неё. Эта новость окончательно разрушила все её оставшиеся надежды.

«Приют - это не закрытое учреждение, и мы не ожидали, что произойдёт такой случай, хотя осознавали опасность. Мы информировали все соответствующие органы. В итоге девочка, которая не успела увидеть жизнь, ушла из этого мира. Родственники забрали оставшиеся после неё определённую сумму денег и одежду», - подытоживает М.Зейналова, прося СМИ быть деликатными в освещении данной темы.

Мехрибан Зейналова опубликовала в сети видео Н.Джафаровой, снятое в приюте в разные дни, в том числе и в последний день ее жизни.

Отметим, что Нурджан Джафарова скончалась в больнице, куда была доставлена после попытки самоубийства - по данному факту проводится расследование в прокуратуре Бинагадинского района.