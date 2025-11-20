 Трагедия в бакинском приюте: Последние кадры из жизни 16-летней Нурджан Джафаровой - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Трагедия в бакинском приюте: Последние кадры из жизни 16-летней Нурджан Джафаровой - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:00 - 20 / 11 / 2025
Трагедия в бакинском приюте: Последние кадры из жизни 16-летней Нурджан Джафаровой - ВИДЕО

Детская правозащитница, глава Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова рассказала на своей странице в социальной сети Facebook историю ушедшей из жизни 16-летней Нурджан Джафаровой, которая выбросилась из окна приюта с четвертого этажа.

«Мы пережили огромную трагедию… Эту трагедию мы переживаем впервые. Несовершеннолетняя девочка, проживавшая в приюте, попрощалась с жизнью. До этого она хотела поехать в родной район (Шамкирский район – прим. ред.), надеясь, что её примут тётя и отец. Тётя несколько раз обещала забрать её, но, к сожалению, ни официального ходатайства о взятии под опеку, ни реальных действий предпринято не было», - рассказывает в социальной сети Facebook М.Зейналова.

Мехрибан Зейналова также подчеркивает, что о ситуации, связанной с Н.Джафаровой, она неоднократно информировала Агентство социальных услуг, которое также пыталось вернуть ребёнка в семью: «К сожалению, ни её семья, ни родной отец не приняли её. Сотрудник агентства несколько раз проводил с девочкой индивидуальные беседы, но это не принесло положительного результата. Единственным её желанием было воссоединиться с семьёй. Больше всего её сломало известие о том, что отец отказался от неё. Эта новость окончательно разрушила все её оставшиеся надежды.

«Приют - это не закрытое учреждение, и мы не ожидали, что произойдёт такой случай, хотя осознавали опасность. Мы информировали все соответствующие органы. В итоге девочка, которая не успела увидеть жизнь, ушла из этого мира. Родственники забрали оставшиеся после неё определённую сумму денег и одежду», - подытоживает М.Зейналова, прося СМИ быть деликатными в освещении данной темы.

Мехрибан Зейналова опубликовала в сети видео Н.Джафаровой, снятое в приюте в разные дни, в том числе и в последний день ее жизни.

Отметим, что Нурджан Джафарова скончалась в больнице, куда была доставлена после попытки самоубийства - по данному факту проводится расследование в прокуратуре Бинагадинского района.

Поделиться:
10822

Актуально

Точка зрения

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят ...

Xроника

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая ...

Точка зрения

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Политика

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ...

Общество

Азербайджан продвигает туристический сектор в глобальной климатической повестке на COP30

Еще 47 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Нурлан Исмаилбейли: Надбавка в 2000 манатов для учителя — это не ежемесячная, а годовая стимулирующая сумма

Киберполиция вычислила участников незаконных онлайн азартных игр - ВИДЕО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Баку готовится к снежной погоде - ФОТО

При поддержке Баку Медиа Центра в Азербайджане успешно завершены съемки сериала VIVANT - ФОТО

В Баку мужчина использовал карту возлюбленной для заказа еды

Обнародована причина смерти дочери Яшара Нури - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая аналитическая система - УКАЗ

Сегодня, 16:48

Утверждено соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Вьетнамом

Сегодня, 16:42

Военные атташе посетили Национальную академию авиации - ФОТО

Сегодня, 16:40

ОБСЕ: Минский процесс и связанные с ним структуры завершают деятельность

Сегодня, 16:30

Лига чемпионов: объявлен план поездок «Карабаха» в Италию

Сегодня, 16:25

Азербайджан продвигает туристический сектор в глобальной климатической повестке на COP30

Сегодня, 16:22

Еще 47 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

Индийский самолет разбился на авиашоу в Дубае, пилот погиб - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Сегодня, 16:05

Нурлан Исмаилбейли: Надбавка в 2000 манатов для учителя — это не ежемесячная, а годовая стимулирующая сумма

Сегодня, 15:50

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят друг с другом

Сегодня, 15:47

Киберполиция вычислила участников незаконных онлайн азартных игр - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ракеты - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:37

Рахман Гаджиев выступил на сессии «Lead Talk» AmCham Azerbaijan - ФОТО

Сегодня, 15:28

В Лянкяране выявлена попытка продажи мяса неизвестного происхождения - ФОТО

Сегодня, 15:25

Пашинян рассказал о важности Казахстана для Армении

Сегодня, 15:22

От туристической компании до частной клиники: раскрыта серия краж в Баку

Сегодня, 15:20

Когда война и коррупция лишают людей надежды: кризис доверия в Украине

Сегодня, 15:17

Основная цель создающегося Центра медиасовершенства - борьба с дезинформацией - Ахмед Исмаилов

Сегодня, 15:15

В Баку задержаны две женщины по подозрению в кражах золота и денег

Сегодня, 15:13
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30