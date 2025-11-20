В Баку завтра состоится медиафорум ОЭС D-8

Завтра в Баку пройдет медиафорум Организации Экономического сотрудничества D-8 на тему "Продвижение диалога, сотрудничества и региональной солидарности".

Об этом говорится в сообщении Агентства по развитию медиа (MEDİA).

Мероприятие, организуемое MEDİA, соберет руководителей профильных структур и ведущих медиакомпаний стран-участниц D-8, а также высокопоставленных представителей и экспертов отрасли.

Участники обсудят вопросы совершенствования регионального и международного обмена информацией, укрепления сотрудничества в сфере медиа, выработки совместных механизмов противодействия дезинформации, реализацию проектов в области цифровых медиа и обмен опытом.

В рамках форума запланированы две панельные сессии - "Ответственная журналистика и цифровые инновации" и "Стратегическая коммуникация и управление кризисами", а также воркшоп "Медийная этика в цифровом мире: технологии, тренды и нарративы".

На форуме ожидается участие около 150 гостей, в том числе 71 представителя из восьми стран и секретариата D-8.