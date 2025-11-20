Зеленский: Украина будет работать с США над планом по окончанию войны

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром Сухопутных войск (армии - ред.) США Дэниелом Дрисколлом варианты достижения реального мира, этапы работы и форматы диалога по урегулированию конфликта, а также новые импульсы для дипломатии.

Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

"Наши команды – Украины и США – будут работать над пунктами плана для окончания (российско-украинской - ред.) войны. Мы готовы к конструктивной, честной и оперативной работе", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский проинформировал Дрисколла о масштабном ударе ВС РФ по Тернополю, который унес жизни 27 человек: "Ракета Х-101, которой вчера российская армия ударила по обычной многоэтажке, изготовлена в 2025 году. В ней – 175 иностранных компонентов, которые до сих пор попадают в Россию в обход санкций. Рассчитываем на помощь США в ограничении всех схем. Передал министру Дрисколлу конкретные материалы с информацией о компаниях – производителях критических компонентов, странах происхождения и самих этих деталях".

Он отметил, что Украине нужен мир и страна ценит усилия президента США Дональда Трампа и его команды по восстановлению безопасности в Европе.

"Украина защищает жизнь и независимость благодаря смелости наших людей, нашему единству внутри государства и помощи партнеров. Работаем, чтобы все три элемента были достаточно сильными", - подытожил Зеленский.