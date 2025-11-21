В Азербайджане вводят акциз на мобильные телефоны и пошлину за регистрацию нескольких устройств

Мобильные телефоны будут облагаться акцизным налогом, а за регистрацию более одного мобильного устройства, ввезённого физическим лицом для личного пользования, будет взиматься государственная пошлина в размере 100 манатов.

Как сообщает АПА, это отражено в предлагаемых поправках к Налоговому кодексу и Закону «О государственной пошлине», обсуждённых сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно предлагаемым изменениям в Налоговый кодекс, на каждое мобильное устройство, импортируемое в страну, будет взиматься акцизный налог в размере 20 манатов.

Физические лица будут освобождены от уплаты акциза при ввозе одного мобильного устройства в год для личного пользования.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.