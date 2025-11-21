Эмин Амруллаев прояснил вопрос о повышении заработной платы учителей

«Суть предложенной реформы, которая в последние дни вызвала широкое обсуждение, заключается в том, что начиная с 2027 года и до 2030 года зарплата учителей будет поэтапно рассчитываться на основе почасовой ставки, а также, на добровольной основе учителям с высокими результатами будет предлагаться зарплата в два раза выше средней по стране при расчёте полной ставки на 30–36 часов в неделю».

Как сообщает АПА, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сообщил на своей странице в социальной сети.

Министр отметил, что, если есть какое-либо предложение, его обсуждение целесообразно, а искажённые мнения, не относящиеся к министерству науки и образования, обсуждать неприемлемо.

«Основная идея была указана выше. Если она хорошая и считается приемлемой, детали можно обсудить позже. Например, такие моменты, как «нет инфраструктуры для реализации этой реформы» или «как учитель будет добираться на работу из отдалённого района», — это не основная идея, а детали. Если основная идея одобрена, тогда можно обсуждать и детали. Если же основная идея ошибочна, обсуждать детали бессмысленно», - отметил министр.

Министр также отметил, что некоторые представители СМИ выбирают отдельные детали из представленной информации и преподносят их как негативные новости.