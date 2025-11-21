Погода на субботу: В Баку ожидается до 20 °C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 22 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без дождя; ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 9–14 °C, днем - 16–20 °C. Атмосферное давление - 770 мм рт. ст., относительная влажность ночью 80–85 %, днем 70-75 %.

В районах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, местами возможен туман.

Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью 5–10 °C, днем 17–21 °C; в горах ночью 1–6 °C, днем 12–17 °C.