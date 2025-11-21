Лига чемпионов: объявлен план поездок «Карабаха» в Италию

Объявлен план поездок «Карабаха» в Италию, где он станет гостем «Наполи» в V туре Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в клубе, представитель Агдама отправится в Неаполь 23 ноября в 18:00. Сразу после матча команда вернется в Баку.

Пресс-конференция главного тренера Гурбана Гурбанова состоится накануне матча в 22:00 по бакинскому времени. А через полчаса состоится открытая тренировка команды.

Отметим, что матч «Наполи» - «Карабах», который состоится на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в ночь с 25 на 26 ноября, начнется в 00:00 по бакинскому времени.