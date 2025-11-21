Заварите свой шанс на подарок от TESS!

Чай «TESS» продолжает лотерейную и накопительную программу «Выбирайте подарки по вкусу» с многочисленными призами.

Каждый месяц среди любителей уникального чая разыгрываются 10 призов: Смартфон Apple iPhone 16, Подарочные карты Kontakt Home номиналом 200 AZN, Подарочные карты на путешествие на сумму 200 AZN, Абонементы в фитнес-клуб. Победители будут выбраны совершенно случайным образом, но каждый участник акции автоматически становится членом клуба TESS, где каждый зарегистрированный чек приносит баллы, которые можно обменивать на подарки в течении всего периода акции. Таким образом, шансы на выигрыш возрастают с каждой покупкой.

Следующие розыгрыши состоятся 18 декабря 2025 года и 15 января 2026 года. В нём примут участие покупатели чая TESS, зарегистрировавшие чеки на сайте www.tess-club.az согласно выбранным периодам.

Подробные условия участия опубликованы на сайте: www.tess-club.az, и по всем вопросам работает горячая линия: Whatsapp +994 998 20 68 20

В рамках лотереи от бренда чая «TESS» 19 ноября состоялся пятый розыгрыш призов среди покупателей, зарегистрировавших чеки на сайте www.tess-club.az в период с 08 октября по 04 ноября 2025 года.

По итогам розыгрыша были определены 10 победителей:

📱 Смартфон Apple iPhone 16

Лейла Дуньямалиева (İD номер чека 7xxxoswCBVSk)

💳 Подарочная карта Kontakt Home номиналом 200 AZN

1. Буйтулла Велиметов (İD номер чека 2FSc7Vq954b7)

2. Чингиз Алиев (İD номер чека AeVUPibLCX83)

3. Азер Ширинов (İD номер чека FDumT4zLAHHS)

✈️ Подарочная карта на путешествие на сумму 200 AZN

1. Нубар Муртузаева (İD номер чека CvjLFvkDYNc6)

2. Хаяла Ахундова (İD номер чека GDwEDdkLruLD)

3. Рамила Рамзи (İD номер чека CZpvQmkvfuca)

💪 Абонемент в фитнес-клуб сроком на 1 месяц

1. Нилюфяр Маммедрзаева (İD номер чека GL3SxH5FcEqZ)

2. Зия Асгаров (İD номер чека HHP3xh4vC4qa)

3. Сабнем Гусейнова (İD номер чека 4GSQouXxfvkA)

Вступайте в «TESS» клуб и выигрывайте подарки!

