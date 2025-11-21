 Заварите свой шанс на подарок от TESS! | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Заварите свой шанс на подарок от TESS!

18:00 - 21 / 11 / 2025
Заварите свой шанс на подарок от TESS!

Чай «TESS» продолжает лотерейную и накопительную программу «Выбирайте подарки по вкусу» с многочисленными призами.

Каждый месяц среди любителей уникального чая разыгрываются 10 призов: Смартфон Apple iPhone 16, Подарочные карты Kontakt Home номиналом 200 AZN, Подарочные карты на путешествие на сумму 200 AZN, Абонементы в фитнес-клуб. Победители будут выбраны совершенно случайным образом, но каждый участник акции автоматически становится членом клуба TESS, где каждый зарегистрированный чек приносит баллы, которые можно обменивать на подарки в течении всего периода акции. Таким образом, шансы на выигрыш возрастают с каждой покупкой.

Следующие розыгрыши состоятся 18 декабря 2025 года и 15 января 2026 года. В нём примут участие покупатели чая TESS, зарегистрировавшие чеки на сайте www.tess-club.az согласно выбранным периодам.

Подробные условия участия опубликованы на сайте: www.tess-club.az, и по всем вопросам работает горячая линия: Whatsapp +994 998 20 68 20

В рамках лотереи от бренда чая «TESS» 19 ноября состоялся пятый розыгрыш призов среди покупателей, зарегистрировавших чеки на сайте www.tess-club.az в период с 08 октября по 04 ноября 2025 года.

По итогам розыгрыша были определены 10 победителей:

📱 Смартфон Apple iPhone 16

Лейла Дуньямалиева (İD номер чека 7xxxoswCBVSk)

💳 Подарочная карта Kontakt Home номиналом 200 AZN

1. Буйтулла Велиметов (İD номер чека 2FSc7Vq954b7)

2. Чингиз Алиев (İD номер чека AeVUPibLCX83)

3. Азер Ширинов (İD номер чека FDumT4zLAHHS)

✈️ Подарочная карта на путешествие на сумму 200 AZN

1. Нубар Муртузаева (İD номер чека CvjLFvkDYNc6)

2. Хаяла Ахундова (İD номер чека GDwEDdkLruLD)

3. Рамила Рамзи (İD номер чека CZpvQmkvfuca)

💪 Абонемент в фитнес-клуб сроком на 1 месяц

1. Нилюфяр Маммедрзаева (İD номер чека GL3SxH5FcEqZ)

2. Зия Асгаров (İD номер чека HHP3xh4vC4qa)

3. Сабнем Гусейнова (İD номер чека 4GSQouXxfvkA)

Вступайте в «TESS» клуб и выигрывайте подарки!

На правах рекламы

Поделиться:
394

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству ...

Общество

Какой будет погода в воскресенье?

Общество

Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева посетили фермерское хозяйство в ...

Общество

Состояние ребенка, пострадавшего при пожаре в многоэтажке на Ясамале, ...

Общество

В Баку в автомобиле нашли 10 кг марихуаны

Сотрудники МЧС вызволили водителя, заблокированного в автомобиле на дороге Баку-Газах - ВИДЕО

Похоронен один из официантов, погибших от удара током

Участок трассы Алят-Астара в Джалилабаде и Билясуваре пришел в непригодность

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Caspian International Hospital прокомментировали информацию о краже денег со счета врача - ОБНОВЛЕНО

Фигурант скандала с интимными видео полковник Заур Мирзоев вышел на свободу

Журналист Гейдар Мирза о пожаре: Мы буквально вернулись с того света - ВИДЕО

Баку готовится к снежной погоде - ФОТО

Последние новости

Турция и Австралия осуществят совместное председательство на COP31

Сегодня, 16:50

На саммите G20 лидеры ЕС обсудили план Трампа по Украине

Сегодня, 16:39

В Иране деноминируют нацвалюту

Сегодня, 16:35

Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с США по мирному плану

Сегодня, 16:18

Лидеры стран G20 приняли декларацию в начале саммита

Сегодня, 16:10

ChatGPT начал проверять возраст пользователей

Сегодня, 15:50

В Баку в автомобиле нашли 10 кг марихуаны

Сегодня, 15:43

Эрдоган: Для оживления глобальной торговли необходимы новые инструменты политики и устойчивые цепочки поставок

Сегодня, 15:30

Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины

Сегодня, 15:25

Сотрудники МЧС вызволили водителя, заблокированного в автомобиле на дороге Баку-Газах - ВИДЕО

Сегодня, 15:10

На саммите G20 забыли отключить звук на закрытой сессии

Сегодня, 15:02

Арестован экс-президент Бразилии

Сегодня, 14:59

Спикер парламента Грузии: Украина не может ни продолжать, ни закончить конфликт

Сегодня, 14:51

Похоронен один из официантов, погибших от удара током

Сегодня, 14:45

В ЮАР стартовал саммит G20

Сегодня, 14:35

МВД Турции разрешило начать расследование против мэра Анкары

Сегодня, 14:25

Отмечающий юбилей поэт Вахид Азиз награжден орденом «Шараф»

Сегодня, 14:17

Микаил Джаббаров о победе азербайджанских борцов на VI Играх исламской солидарности

Сегодня, 13:57

Участок трассы Алят-Астара в Джалилабаде и Билясуваре пришел в непригодность

Сегодня, 13:53

Экс-президент Франции напишет книгу о заключении в тюрьме

Сегодня, 13:46
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30