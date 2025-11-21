 На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ФОТО

First News Media20:40 - 21 / 11 / 2025
21 ноября продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть, русский, а также за счет государства адвокатом для защиты.

Судья З. Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем были заслушаны показания потерпевших.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, потерпевший Бейлер Шабанов отметил, что во время движения из Суговушана в направлении Агдере-Кяльбаджар остатки армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований открыли огонь по автомобилю «Нива», в котором они находились. В результате инцидента автомобилю был нанесен серьезный ущерб.

Потерпевший Кянан Рзазаде рассказал, что, когда он находился в машине скорой медицинской помощи с отличительным знаком на территории Кяльбаджарского района, противник поразил его машину минометным снарядом, в результате чего он и находившийся с ним в тот момент Эльвин Сулейманов получили ранения.

Хасил Талыбов обратил внимание, что в результате провокации противника в Зангиланском районе погибли Фарид Мехбалы и Эльшан Бабазаде, ранения получили Илькин Васалов, Мехди Юсифов и несколько других.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, потерпевший Замин Амралы отметил, что в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного противником в Зангиланском районе, погибли Фарид Рустамов и Нахид Мамедов, а он сам, Фарид Мамедов, Салех Гасанов и несколько других получили ранения.

Потерпевший Орхан Алескеров в своем показании указал, что получил ранение в результате артиллерийского обстрела, открытого противником в Кяльбаджарском районе, а находившийся с ним в тот момент Сархан Омаров погиб.

Потерпевший Ибрагим Маиллы отметил, что Фарид Мехбалы и Тебриз Рагимов погибли в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного противником в Зангиланском районе, а он, Рахиб Мамедов, Сеймур Гасанлы и несколько других получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Отвечая на вопросы начальника отдела управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, потерпевший Алим Магеррамов сообщил, что взрыв произошел во время его работы по обезвреживанию мин, заложенных противником в Губадлинском районе. В результате инцидента он, В. Нагиев, Э. Алышанов и В. Ибрагимов получили ранения различной степени тяжести.

Потерпевший Фарид Шахбазов сообщил, что он, Садиг Шекеров и Мурад Алиев получили ранения в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного армянской армией и незаконными армянскими вооруженными формированиями в селе Алиагалы Агдамского района.

Потерпевший Парвиз Ширинов отметил, что он, Эльнур Солтанов и Садиг Гамидов получили ранения в результате взрыва гранаты, выпущенной армянской армией и незаконными армянскими вооруженными формированиями в селе Джанятаг Агдеринского района.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевшие – Муртуз Намазов и Мухаммед Гильмизлиев – заявили, что получили ранения в результате взрыва мины, заложенной противником на лесной дороге в Зангиланском районе. М. Намазов получил ранение в голову, а М. Гильмизлиеву ампутировали правую ногу до колена.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, потерпевший Сархан Искендеров отметил, что получил ранения в результате обстрела противника из автоматического оружия в селе Гюльятаг Агдеринского района.

Потерпевшие Абдул Меликов, Мардан Аллахвердиев и Сахиль Расулов заявили, что получили телесные повреждения различной степени тяжести в результате взрыва упавших рядом артиллерийского снаряда и ручной гранаты, выпущенных незаконными армянскими вооруженными формированиями и остатками армянской армии, расположенными на территории села Венгли Агдеринского района. В этом же инциденте также пострадали Замин Хасратов, Байрам Гусейнов, Тамерлан Рашидли, Субхан Аббасов, Раван Мамедов, Эмин Джафаров.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший Рамиль Манафов отметил, что получил ранения в результате вражеского обстрела на территории Зангиланского района.

Самир Акберов сообщил, что во время эвакуации лиц, пострадавших в результате разрыва мины, установленной противником в Агдамском районе, он и несколько человек, находившихся с ним, также получили ранения.

Потерпевший Рустам Рустамов в своих показаниях заявил, что получил ранения в результате огня, открытого остатками армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований в Агдеринском районе.

Рамал Бадалли и Хаял Гаджиев также заявили в своих показаниях, что получили ранения в результате огня, открытого противником в разных направлениях.

Затем судебное заседание продолжилось изучением документов и других доказательств, содержащихся в материалах уголовного дела.

Следующее заседание суда назначено на 24 ноября.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

