План, который меняет всё: почему 28 пунктов Трампа могут стать началом новой эпохи в Европе

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, заведующий кафедрой Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Появление в открытом доступе 28-пунктного мирного плана Дональда Трампа по Украине стало событием, которое моментально вышло за рамки дипломатической повестки.

Впервые за два года войны на стол положен документ, который не просто предлагает прекращение огня, а фактически переписывает политическую архитектуру Восточной Европы.

Парадоксально, но факт: в то время как Белый дом предпочитает сохранять молчание, мир обсуждает план, который на самом деле гораздо шире, чем просто «украинское урегулирование». Он затрагивает интересы США, России, ЕС и Ближнего Востока — всех тех игроков, которые в последние годы формируют нерв новой геополитики.

И если раньше Вашингтон был главным оружейным донором Киева, то теперь он стремится стать архитектором нового порядка.

Как создавался проект, о котором не хотели говорить вслух

Работа над планом, по сообщениям американских СМИ, велась в привычной для эпохи Трампа стилистике — кулуарно, с участием узкого круга доверенных лиц.

Стивен Уиткофф, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, Джаред Кушнер — команда, чьи политические биографии говорят сами за себя, взялась за разработку документа, который, как отмечает NBC News, должен был «сохранить лицо всем сторонам и закрыть войну при минимальных издержках».

И что особенно показательно — консультации велись не только с украинской, но и с российской стороной.

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ, стал одним из тех, кто передавал Москве содержание обсуждений. Украину же, как утверждают источники, держали скорее в курсе, чем вовлекали в процесс.

И когда Axios сообщил, что глава украинского СНБО Рустем Умеров будто бы давал свои комментарии, Киев тут же это опроверг — едва ли не в той же тональности, что и Москва, где Дмитрий Песков заявил: «никаких новаций» не было.

Это молчание всех сторон делает сам план ещё громче.

Что предлагает документ: Украина как суверенное, но ограниченное государство

Самое важное в плане — его честность. Он не пытается спрятать главного: поствоенная Украина будет другим государством, чем до 2022 года.

План подтверждает её независимость, но требует навсегда закрепить внеблоковый статус. Украина больше не сможет стремиться в НАТО, не сможет размещать у себя иностранные войска и должна сохранить безъядерность.

Это — своего рода «скандинавская модель», только без геополитического комфорта и с весьма болезненной географией.

Армия должна быть сокращена примерно до 600 тысяч — это много по европейским меркам, но мало для страны, пережившей полномасштабную войну и имеющей 2,5 тысячи километров сухопутных границ.

Взамен США обещают гарантии — неопределённые, расплывчатые, но громкие: безопасность страны и её граждан станет «ответственностью международного сообщества». Кто будет этим сообществом — ни слова.

Территории: цена мира, которую не привыкли озвучивать

Самый спорный блок — территориальный. Именно он превращает документ в политическую бомбу.

План открыто фиксирует: 1) Крым, Донецк и Луганск — де-факто российские; 2) линия фронта в Запорожской и Херсонской областях замораживается; 3) на части этих территорий создаётся демилитаризованная зона под российским контролем.

Украина должна признать невозможность вернуть эти земли силой. В будущем Россия, согласно плану, может передать Киеву «какие-то территории», но что это за территории, где они находятся и на каких условиях — неизвестно никому.

По сути, США предлагают узаконить крупнейшее изменение границ в Европе со времён Второй мировой войны.

Можно спорить, насколько это реалистично. Но невозможно отрицать: это — прямой вызов всей системе международного права.

Экономика: деньги в обмен на тишину

Мир в XXI веке — это не только политика и не только пушки. Это экономика, инвестиции, восстановление и гарантии. Поэтому план включает в себя масштабную финансовую составляющую: Фонд восстановления Украины, международные вливания, помощь США, плюс использование замороженных российских активов.

Но самое важное — это не помощь Украине. Самое важное — возможность постепенного снятия санкций с России. План прямо предполагает: Москва может вернуться в мировую экономическую систему, если выполнит «условия соглашения». То есть перед нами — не просто документ о мире. Перед нами план перезапуска отношений между Россией и Западом.

Гуманитарный блок: попытка залечить раны

Война — это не только территория и танки. Это тысячи разорванных семей, пленные, пропавшие без вести, эмоциональные травмы. Поэтому план включает обмен «всех на всех», амнистию участникам конфликта, программы по воссоединению семей и даже образовательные инициативы, призванные восстановить «социальную ткань».

Это тот самый гуманитарный уровень, который призван придать плану более мягкий, человеческий характер. Но он не способен затушевать самый жёсткий политический контур документа.

Запорожская АЭС — неожиданная, но ключевая развилка

Один из самых необычных пунктов — судьба Запорожской АЭС. План предлагает передать станцию под контроль МАГАТЭ. Более того — делить выработанную энергию между Украиной и Россией.

Это фактически международно-энергетический протекторат. Такое решение выгодно США, снижает риски для Европы и создаёт механизм взаимодействия между Киевом и Москвой, который будет функционировать даже при отсутствии политического доверия.

Переход власти: выборы под наблюдением мира

Документ требует проведения всеукраинских выборов в течение 100 дней после подписания. Это означает не просто обновление власти — это внешняя перезагрузка всей политической системы. Международные наблюдатели, обязательная амнистия, новый баланс сил — по сути, Украина получает политическую перезагрузку под присмотром США и «Совета мира».

И самое важное — именно США возглавят этот совет. Лично Дональд Трамп. Его решения, согласно плану, будут обязательны как для Киева, так и для Москвы.

Новая реальность или новая иллюзия?

План Трампа можно любить или ненавидеть, но невозможно игнорировать.

Он честно показывает то, о чём политики двух лет избегали говорить вслух: война, дошедшая до стратегического тупика, не может быть завершена без больших компромиссов.

Для Украины этот документ — мир по огромной цене. Выигрывая в прекращении боевых действий, получении финансовой помощи, гарантий безопасности и в восстановлении экономики, Украина де-факто теряет значительные территории, ограничивает военный потенциал, идет на беспрецедентные политические уступки и, наконец, оказывается в зависимости от США в вопросах безопасности.

Для России — шанс вернуть экономическое дыхание. Она получает признание контролируемых территорий, замораживание фронта, снятие санкций, легитимацию нового статус-кво, участие в энергетических схемах. Определенные неудобства она будет испытывать из-за контроля США над выполнением условий и обязательств выполнять условия плана.

Для США — возможность заново сформировать геополитическую карту Европы. Они максимально выигрывают, получая контроль над процессом, снижая расходы на войну, формируя новую архитектуру безопасности, выступив в роли мирового арбитра. Это политическая победа Трампа.

Пока реакции Киева и Москвы показывают — путь к согласию будет долгим. Но сам факт появления плана и дипломатической активности вокруг него говорит: мирный процесс, каким бы сложным он ни был, начинает приобретать очертания.

Остаётся только один главный вопрос: готовы ли правительства и общества принять реальность, в которой идеальный мир невозможен, и остаётся мир, который кому-то обязательно будет казаться несправедливым?

Ответ на него определит, превратится ли 28-пунктный план в фундамент будущего Европы — или останется очередной дипломатической фантазией на фоне продолжающейся войны.