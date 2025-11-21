Еще три района Баку готовятся к возможному снегопаду - ФОТО

В соответствии с поручениями Исполнительной власти города Баку в районах столицы проводятся совещания, посвященные состоянию готовности к снежной погоде, с участием представителей коммунальных и хозяйственных служб, управлений и организаций, учебных заведений, а также частного сектора.

Как сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, основная цель совещаний - изучение состояния готовности районных служб к холодной зиме, в частности, к сильному снегопаду, а также обсуждение необходимых работ, которые должны быть выполнены в этот период, передает 1news.az.

Очередные совещания были проведены в Хазарском, Пираллахинском и Гарадагском районах столицы.

На совещаниях было отмечено, что созданные при Исполнительных властях районов штабы по подготовке к зиме, руководители коммунальных, хозяйственных служб и соответствующих организаций должны быть полностью готовы к выполнению возложенных на них обязанностей в снежные дни. Каждой структуре даны поручения, связанные с подготовкой необходимого количества инструментов и инвентаря для уборки снега (лопаты, кирки и т.д.), созданием запаса соли и проверкой состояния специальной техники.

Составлены списки лиц, ответственных за уборку снега на улицах и в кварталах района; принято решение о привлечении к этим работам имеющейся техники не только коммунальных структур, но также управлений, организаций, муниципалитетов и частных структур.

Кроме того, руководителям управлений, организаций, частных структур, муниципалитетов, а также предприятий общественного питания в районах было предложено принять активное участие в уборке прилегающих к ним территорий.