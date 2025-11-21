В Баку прибыла делегация из Еревана для обсуждения мер укрепления доверия
21 ноября 2025 года группа представителей гражданского общества Армении прибыла в столицу Азербайджана.
Как сообщает 1news.az, данный визит является ответным визитом азербайджанской делегации в столицу Армении 21-22 октября 2025 года.
Представители гражданского общества Азербайджана и Армении продолжают диалог в рамках мирной повестки, которая была утверждена после принятия Совместной Декларации 8 августа в Вашингтоне.
