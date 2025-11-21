Президент: Азербайджан со дня вступления в семью D-8 прилагает усилия для развития этого института

Азербайджан со дня вступления в семью D-8 прилагает усилия для развития этого института.

Это проявляется в сфере не только экономического, но и культурного, социального и гуманитарного сотрудничества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Медиафорума D-8 на тему «Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности».

«Почти за год, минувший с момента принятия Азербайджана в D-8, по инициативе нашей страны в городе Баку была организована первая встреча НПО стран D-8, в рамках Недели D-8 состоялся «Диалог высокого уровня D-8 по климату и урбанизации». Азербайджан продолжит вносить вклад в дальнейшее расширение сотрудничества в рамках этого института», – подчеркнул глава государства.