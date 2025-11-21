Президент Азербайджана: Посредством регионального сотрудничества мы поддерживаем создание совместных информационных платформ

Азербайджан пpинимает ряд престижных международных мероприятий в области медиа, постоянно выступает с важными инициативами в этом направлении.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам медиафорума D-8 на тему «Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности».

«Приводя нашу национальную медиастратегию в соответствие с международным опытом, мы уделяем особое внимание повышению профессионализма журналистов, распространению новостей, основанных на фактах, и развитию медиаграмотности. В то же время посредством регионального сотрудничества мы поддерживаем создание совместных информационных платформ», - подчеркнул Президент Азербайджана.