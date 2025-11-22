Микаил Джаббаров о победе азербайджанских борцов на VI Играх исламской солидарности
Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил борцов, завоевавших медали на VI Играх исламской солидарности в своем аккаунте в соцсети "X".
«Наши борцы завершили 2025 год с великолепными результатами. Команда блестяще выступила на Играх исламской солидарности, организованных в городе Эр-Рияде в Саудовской Аравии, завоевав 11 медалей (2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые). От всего сердца поздравляем с этим достижением наших спортсменов, их тренеров и родителей и желаем продолжения успехов в следующем году».
Our wrestlers concluded the year 2025 with an excellent performance.— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) November 22, 2025
At the Islamic Solidarity Games held in Riyadh, Saudi Arabia, our team earned a total of 11 medals — 2 gold, 5 silver, and 4 bronze.
🥇 Gold medalists: Zhala Aliyeva, Arsenii Dzhioev
