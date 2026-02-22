Азербайджанские гимнасты взяли золото и серебро на Кубке мира в Баку

Азербайджанские гимнасты Тофик Алиев и Михаил Малкин успешно выступили на этапе Кубка мира, проходящем в Баку.

Оба тамблингиста поднялись на пьедестал почета.

Тофик Алиев стал серебряным призером, а Михаил Малкин завоевал золотую медаль.

Отметим, что Кубок мира по батутной гимнастике и тамблингу, проходящий на Национальной арене гимнастики, завершится сегодня. Ранее батутистка Сельджан Махсудова также выиграла серебряную медаль.

Источник: Report