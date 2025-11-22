Состоялись похороны председателя ТСЖ здания, в котором произошел пожар

Состоялись похороны Самира Магомедова, погибшего при пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Мирали Сеидова Ясамальского района.

Как сообщает Sumgayit24.az, сегодня он был похоронен на кладбище в поселке Сарай.

Следует отметить, что семья погибшего - супруга и двое детей - в настоящее время находится в реанимации.

Согласно информации, он работал менеджером проектов в Kapital Bank.

Кроме того, был Самир Магомедов был председателем Товарищества собственников жилья (ТСЖ) здания, в котором произошёл пожар.