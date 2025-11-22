Состояние ребенка, пострадавшего при пожаре в многоэтажке на Ясамале, оценивается как тяжелое

Обнародовано состояние пострадавших от отравления дымом при пожаре в многоэтажном жилом доме в Ясамальском районе Баку.

В ответ на запрос Report в Клиническом медицинском центре сообщили, что в настоящее время лечение 7 человек продолжается в отделении токсикологии.

Согласно информации, состояние 6 из них оценивается как средней тяжести, а состояние одного несовершеннолетнего - как тяжелое.

Отметим, что во время происшествия погибли три человека, более 20 человек были доставлены в больницу с отравлением дымом.

По факту возбуждено уголовное дело.

Читайте по теме:

Названы имена всех пострадавших при пожаре в жилом доме в Ясамале