 Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству лекарственных препаратов - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству лекарственных препаратов - ФОТО

First News Media12:09 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству лекарственных препаратов - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в поселке Хокмали Абшеронского района предприятия по производству лекарственных препаратов ООО Scandens Pharmaceutical Industries Ltd.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр экономики Микаил Джаббаров и генеральный директор Кямран Гасанов проинформировали главу государства о предприятии.

Предприятие, спроектированное в соответствии с международными стандартами, оснащено передовыми технологиями и оборудованием из Германии, Швейцарии и Италии. В течение года здесь будет производиться около 800 миллионов таблеток и капсул антибиотиков, диабетологических, гепатологических, кардиологических, андрологических, противоаллергических препаратов и препаратов, применяемых в гастроэнтерологии. Выпускаемая продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и в перспективе - на экспорт. На предприятии создано 120 рабочих мест.

Проект стоимостью 74 миллиона манатов реализован за счет частных инвестиций. В рамках предоставленного Министерством экономики документа о поощрении инвестиций предприятию предоставлена льгота на импортируемое оборудование в размере 6,5 миллиона манатов.

Запуск предприятия расценивается как новый этап в развитии фармацевтической промышленности Азербайджана. Здесь будут осуществляться все этапы производства фармацевтических препаратов – от сырья до готовой продукции. Новое предприятие внесет вклад в развитие фармацевтической промышленности страны и укрепление местного производства. Выпуск конкурентоспособной продукции, отвечающей местным и международным требованиям, также расширит экспортные возможности нашей страны.

Кроме того, предприятие станет базой для подготовки профессиональных кадров в фармацевтической сфере и развития их практических навыков. В рамках четырехстороннего меморандума, подписанного между ООО Scandens Pharmaceutical Industries Ltd, Азербайджанским медицинским университетом, Печским университетом Венгрии и компанией Panon Pharma, здесь планируется реализация краткосрочных и долгосрочных программ обучения и стажировки для фармацевтов и специалистов других профилей.

Президент Ильхам Алиев ввел предприятие в действие.

На крыше предприятия установлены 710 солнечных панелей общей мощностью 450 кВт/ч, которые покроют около 40% потребляемой энергии.

Поделиться:
785

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству ...

Общество

Какой будет погода в воскресенье?

Общество

Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева посетили фермерское хозяйство в ...

Общество

Состояние ребенка, пострадавшего при пожаре в многоэтажке на Ясамале, ...

Xроника

Отмечающий юбилей поэт Вахид Азиз награжден орденом «Шараф»

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству лекарственных препаратов - ФОТО

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая аналитическая система - УКАЗ

Утверждено соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Вьетнамом

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с пятой годовщиной освобождения Агдама - ВИДЕО

Президент: Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению

В Ташкенте состоялось заседание 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии Президент Ильхам Алиев выступил на мероприятии - ФОТО - ВИДЕО

Ильхам Алиев принял участие в церемонии вручения Международной премии «Наследие будущего» в Ташкенте - ФОТО

Последние новости

Турция и Австралия осуществят совместное председательство на COP31

Сегодня, 16:50

На саммите G20 лидеры ЕС обсудили план Трампа по Украине

Сегодня, 16:39

В Иране деноминируют нацвалюту

Сегодня, 16:35

Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с США по мирному плану

Сегодня, 16:18

Лидеры стран G20 приняли декларацию в начале саммита

Сегодня, 16:10

ChatGPT начал проверять возраст пользователей

Сегодня, 15:50

В Баку в автомобиле нашли 10 кг марихуаны

Сегодня, 15:43

Эрдоган: Для оживления глобальной торговли необходимы новые инструменты политики и устойчивые цепочки поставок

Сегодня, 15:30

Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины

Сегодня, 15:25

Сотрудники МЧС вызволили водителя, заблокированного в автомобиле на дороге Баку-Газах - ВИДЕО

Сегодня, 15:10

На саммите G20 забыли отключить звук на закрытой сессии

Сегодня, 15:02

Арестован экс-президент Бразилии

Сегодня, 14:59

Спикер парламента Грузии: Украина не может ни продолжать, ни закончить конфликт

Сегодня, 14:51

Похоронен один из официантов, погибших от удара током

Сегодня, 14:45

В ЮАР стартовал саммит G20

Сегодня, 14:35

МВД Турции разрешило начать расследование против мэра Анкары

Сегодня, 14:25

Отмечающий юбилей поэт Вахид Азиз награжден орденом «Шараф»

Сегодня, 14:17

Микаил Джаббаров о победе азербайджанских борцов на VI Играх исламской солидарности

Сегодня, 13:57

Участок трассы Алят-Астара в Джалилабаде и Билясуваре пришел в непригодность

Сегодня, 13:53

Экс-президент Франции напишет книгу о заключении в тюрьме

Сегодня, 13:46
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30