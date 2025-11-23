Украине в рамках плана Трампа могут передать Tomahawk

Администрация президента США Дональда Трампа может включить в план по урегулированию конфликта в Украине поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву.

Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников.

«Суверенитет Украины ни при каких обстоятельствах не может быть поставлен под угрозу», — заявил журналисту издания один из ключевых чиновников.

По мнению собеседников WP в Белом доме, гарантии безопасности для Украины в мирном плане Трампа «пока недостаточно прочны». Предполагается, что американский лидер может ужесточить или, наоборот, отменить ограничение численности Вооруженных сил Украины в 600 тысяч человек.

Как заявил изданию один из американских чиновников, план из 28 пунктов может быть пересмотрен в ближайшие дни. При этом администрация Трампа «на 100 процентов» поддерживает дальнейшее предоставление Украине разведывательных данных.

Источник: Лента.ру