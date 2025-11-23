В Азербайджане состоится турнир FIFA Series

Следующий турнир FIFA Series будет проведен в Азербайджане.

Об этом президент FIFA Джанни Инфантино сообщил на своей странице в соцсети.

"Я рад сообщить о проведении широкомасштабного турнира FIFA Series в рамках окна между играми в марте и апреле 2026 года. По итогам пилотного турнира, проведенного в марте 2024 года, можно сказать, что этот проект предоставляет национальным командам с разных континентов уникальную платформу для соревнований и взаимодействия за пределами национальных турниров", - заявил он.

Соревнования FIFA Series среди мужчин будет проведен в Австралии, Азербайджане, Индонезии, Казахстане, Маврикии, Пуэрто-Рико, Руанде и Узбекистане, а женские дебютируют в Бразилии, Кот-д'Ивуаре и Таиланде. Кроме того, другие ассоциации-члены FIFA также заявили о своем намерении принять у себя эти соревнования.

Отметим, что в 2024 году одной из стран-хозяек турнира FIFA Series был Азербайджан.

FIFA Series - это пригласительный футбольный турнир, который включает в себя международные товарищеские матчи между национальными сборными разных конфедераций, проходящие в марте каждого четного года.

Источник: Report